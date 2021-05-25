В Национальном Собрании началось очередное заседание



ЕРЕВАН, 25 МАЯ, АРМЕНПРЕСС. Началось очередное заседание Национального Собрания РА. Как сообщает «Арменпресс», в повестку дня заседания включено 35 вопросов.

Депутаты обсудят пакет законопроектов О внесении дополнения в Гражданский кодекс Республики Армения и о внесении дополнений в закон "О государственной границе", которым предлагается установить, что для пересечения границы взятым в залог транспортным средством должно быть согласие залогодержателя.

Проект закона о внесении изменений и дополнений в Закон о банкротстве, пакет законопроектов о внесении изменений в Закон о принудительном исполнении судебных актов, проект закона о внесении изменений в Закон о таможенной службе, Закон об организации похорон, эксплуатации кладбищ и крематориев, и другие законодательные инициативы.

Депутаты также обсудят вопрос об избрании члена Государственной комиссии по защите экономической конкуренции, годовой отчет о деятельности Центрального банка РА.