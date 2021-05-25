Генрих Мхитарян в символической команде Серии «А»

Полузащитник национальной сборной Армении по футболу и итальянской «Ромы» Генрих Мхитарян в составе символической команды Серии «А».

Как передает «Арменпресс», WhoScored представил символическую команду уже завершившейся Серии «А», в которую включен и Генрих Мхитарян. В команду вошли: Андреа Консильи («Сассуоло»), Тео Эрнандес («Милан»), Диего Годин («Кальяри»), Кристиан Ромеро («Аталанта»), Джованни ди Лоренцо («Наполи»), Лоренцо Инсинье («Наполи»), Генрих Мхитарян («Рома»), Родриго де Паул («Удинезе»), Доменико Беррарди («Сассуоло»), Ромелу, нападающие: Лукаку («Интер»), Криштиану Роналду («Ювентус»).

Мхитарян в составе «Ромы» в Серии «А» провел 34 матча, забил 13 голов и передал 11 результативных передач.