Левон Аронян в 10-м туре онлайн турнира “FTX Crypto Cup” одержал победу над чемпионом мира

Гроссмейстер Левон Аронян продолжает выступления на онлайн турнире “FTX Crypto Cup”.

Как передает «Арменпресс», в турах с 6-ого по 10-й этого дистанционного турнира по быстрым шахматам Левон Аронян отпраздновал две победы, потерпел два поражения и одну партию завершил вничью. В 10 туре Аронян, играя белыми фигурами, одержал победу над действующим чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном. Набрав 4.5 очка из 10 возможных, Левон Аронян сейчас занимает 12-е место. Лидеров трое: Фабиано Каруана, Хикара Накамура и Теймур Раджабов. У них по 6,5 очка.

“FTX Crypto Cup” - очередной из онлайн-турниров в рамках “Champions Chess Tour”, организованных чемпионом мира Магнусом Карлсеном. В турнире участвуют 16 шахматистов. Он состоит из 15 раундов. Призовой фонд составляет 320 000 долларов.

Левон Аронян пока выступает под флагом Армении. В распространенном им заявлении он дал ответы на вопросы, касающиеся его личности. Аронян покинул Армению. Он присоединится к сборной США.