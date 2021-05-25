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В Огайо произошла стрельба

В Огайо произошла стрельба

По меньшей мере три человека были застрелены в понедельник в Уэст Джефферсоне (штат Огайо). Об этом сообщил телеканал NBC.

По его сведениям, три жертвы были найдены в одном из домов на Джексон-стрит, еще несколько тел обнаружены снаружи здания, однако точное их число пока неизвестно. По данным правоохранительных органов, стрельба произошла около 17:27 по местному времени,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Место происшествия оцеплено, полиция производит осмотр территории, ищет подозреваемых и улики, а также устанавливает личности погибших.


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