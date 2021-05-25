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Европейские индексы - 24-05-21

Европейские индексы - 24-05-21

МОСКВА, 25 МАЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 24 мая:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX не изменился и опять составил 15437.51 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.35% и составил 6408.49 пункта, британский FTSE вырос на 0.48% и составил 7051.59 пункта, а российский RTSI вырос на 0.09% и составил 1570.90 пункта.


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