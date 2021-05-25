Газета “Айастани Анрапетутюн”: Подчеркивая значение армянского участка автодороги Север-Юг

“Иран заинтересован в перспективе использования армянского участка международного транспортного и транзитного коридора Персидский залив - Черное море. Для обсуждения этого вопроса с армянской стороной вчера в Армению прибыл министр дорог и градостроительства Ирана Мохаммад Эслами. Делегацию во главе с Мохаммадом Эслами принял и. о. министра территориального управления и инфраструктур Сурен Папикян.

В настоящее время Министерство ТУ Республики Армения инициировало пакет законодательных изменений, предусматривающий пересмотр ставок платежей за транзитные перевозки через территорию Армении и критериев их расчета. В результате этих изменений для иранских грузоперевозчиков эти ставки несколько раз снизятся.

Несомненно, что этот транзитный транспортный коридор для Армении имеет жизненно важное значение, поскольку даст возможность обойти блокаду Турции и Азербайджана. Это альтернатива, следовательно, дополнительная возможность и для Ирана. В то же время Иран этим показывает, что готов защищать объявленную ранее “красную линию”. Тем более, сейчас, когда под видом экономических интересов Турция попытается подвергнуть Армению экономической экспансии. Запуск коридора Персидский залив - Черное море станет для нас жизненно значимым путем. В этом случае углубление и развитие коммуникационных связей будет иметь не только двухстороннюю важность, но и станет фишкой регионального значения”.

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