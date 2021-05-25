Газета “Айастани Анрапетутюн”: Примитивными провокациями на границе Баку не добьется своей цели

“Случаи нарушения границ Сюникской и Гегаркуникской областей Вооруженными силами Азербайджана проблемы демаркации делают приоритетными, а до нее - размещение в существующих предварительных географических координатах соответствующих баз Вооруженных сил Республики Армения. С другой стороны, если такими случаями нарушения границы Азербайджан в процессе демаркации попытается оказать давление на армянскую сторону, то это примитивно и не перспективно. Алиев должен удовлетвориться нынешней реальностью и содержанием трехстороннего заявления. Если Азербайджан на стол переговоров пытается вынести вопрос о селах - анклавах, существовавших в Армении в советское время, то Армения имеет проблему с Арцвашеном, территория которого не уступает общей территории всех азербайджанских анклавов”.

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