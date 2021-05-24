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По предварительной версии, военнослужащий скончался вследствие неправильного обращения с оружием

По предварительной версии, военнослужащий скончался вследствие неправильного обращения с оружием

По предварительным данным, 24 мая, в районе 17:40 часов, в результате нарушения правил использования оружия смертельное ранение получил срочный военнослужащий войсковой части N Мкртич Ованесович Ованнисян (2002 г.р.).

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МО Армении, ведется следствие.

«Министерство обороны Армении разделяет горечь утраты, выражает соболезнования членам семьи, родственникам и сослуживцам военнослужащего», - говорится в сообщении.


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