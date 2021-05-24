Главы оборонных ведомств Армении и Таджикистана обсудили ситуацию на армяно- азербайджанской границе
21:50, 24 Май, 2021
И.о. министра обороны Армении Вагаршак Арутюнян 24 мая провел телефонный разговор с секретарем Совета министров обороны ОДКБ, министром обороны Таджикистана генерал-полковником Шерали Мирзо.
Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МО Армении, Вагаршак Арутюнян представил Шерали Мирзо ситуацию на армяно-азербайджанской границе. Собеседники обсудили возможные пути решения вопроса.
Главы оборонных ведомств двух стран также затронули ряд вопросов, связанных с углублением армяно-таджикского сотрудничества в оборонной сфере.
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