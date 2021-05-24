Время в Ереване: 11:07:36,   24 Май

В ОДКБ предпринимают необходимые шаги для мирного решения ситуации на армяно- азербайджанской границе

В ОДКБ предпринимают необходимые шаги для мирного решения ситуации на армяно- азербайджанской границе

И.о. министра обороны Армении Вагаршак Арутюнян 24 мая провел телефонный разговор с генеральным секретарем Организации Договора о коллективной безопасности Станиславом Засем.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МО Армении, Вагаршак Арутюнян представил сложившуюся в результате азербайджанской провокации ситуацию на армяно-азербайджанской границе и последние развития.

И.о. министра обороны еще раз подчеркнул, что посягательства на суверенные территории Республики Армения абсолютно недопустимы, отметив, что придает также важность активной роли ОДКБ в решении вопроса.

Станислав Зась заверил, что в ОДКБ внимательно следят за развитием ситуации, и структура предпринимает необходимые шаги для мирного решения вопроса.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации