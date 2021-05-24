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В одной из воинских частей Армении найдено тело срочного военнослужащего

В одной из воинских частей Армении найдено тело срочного военнослужащего

В одной из воинских частей Армении найдено тело срочного военнослужащего. Как сообщили Арменпресс в Минобороны, по предварительной версии, солдат покончил жизнь самоубийством.

Дополнительную информацию министерство предоставит позже.


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