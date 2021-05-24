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В Малайзии более 160 человек пострадали при столкновении поездов

В Малайзии более 160 человек пострадали при столкновении поездов

Министр транспорта Малайзии сообщил, что 166 человек пострадали при столкновении легкорельсовых поездов в Куала-Лумпуре. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом пишет газета Malay Mail.

Столкновение двух поездов, один из которых был пустым, произошло в 20.33 по местному времени. Во втором поезде находились 232 человека.

Сорок семь человек получили серьезные травмы, они направлены в больницу.


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