В Малайзии более 160 человек пострадали при столкновении поездов

Министр транспорта Малайзии сообщил, что 166 человек пострадали при столкновении легкорельсовых поездов в Куала-Лумпуре. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом пишет газета Malay Mail.

Столкновение двух поездов, один из которых был пустым, произошло в 20.33 по местному времени. Во втором поезде находились 232 человека.

Сорок семь человек получили серьезные травмы, они направлены в больницу.