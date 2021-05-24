Турция договорилась о поставке беспилотников в Польшу

Турция впервые подписала договор о поставке своих беспилотников в страну НАТО – Польшу. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом заявил турецкий президент Эрдоган на совместной пресс-конференции с польским коллегой Анджеем Дудой.

Дуда находится в Анкаре с официальным визитом.

"Мы входим в число 3-4 стран мира, которые производят лучшие беспилотники. Мы гордимся тем, что делимся этим опытом и возможностями с нашим союзником по НАТО - Польшей. Сегодня мы впервые в истории подписали договор, по которому Турция осуществит продажу БПЛА стране, входящей в НАТО", - заявил Эрдоган.

Как ранее сообщил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак, его страна покупает у Турции 24 ударных беспилотных летательных аппарата Bayraktar.