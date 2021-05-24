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Новоназначенный посол Черногории вручил копии верительных грамот заместителю министра ИД Армении

Новоназначенный посол Черногории вручил копии верительных грамот заместителю министра ИД Армении

Заместитель министра иностранных дел Армении Авет Адонц 24 мая принял новоназначенного посла Черногории в Армении (резиденция в Киеве) Драгицу Понорац по случаю вручения копий верительных грамот. 

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, поздравив посла с назначением, заместитель министра Авет Адонц пожелал ей плодотворной и продуктивной работы, а также успехов в ее ответственной миссии.

Выразив благодарность за теплый прием и пожелания, посол Понорац отметила, что приложит все усилия для углубления и укрепления отношений между двумя дружественными странами для продвижения армяно-черногорской повестки дня. 

Собеседники обсудили широкий круг вопросов, касающихся армяно-черногорских отношений, в том числе перспективы развития двусторонних политических и экономических отношений и взаимовыгодного сотрудничества в различных сферах. 

Заместитель министра иностранных дел обратил внимание посла на посягательство Азербайджана на территориальную целостность Республики Армения с ожиданием более активной и адресной реакции  международного сообщества.

Авет Адонц проинформировал посла о сложившейся в Арцахе гуманитарной ситуации и о шагах, предпринимаемых для решения неотложных вопросов, выразив обеспокоенность политизацией процесса оказания гуманитарной помощи и созданием искусственных препятствий со стороны Азербайджана в этой связи.


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