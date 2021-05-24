Новоназначенный посол Черногории вручил копии верительных грамот заместителю министра ИД Армении

Заместитель министра иностранных дел Армении Авет Адонц 24 мая принял новоназначенного посла Черногории в Армении (резиденция в Киеве) Драгицу Понорац по случаю вручения копий верительных грамот.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, поздравив посла с назначением, заместитель министра Авет Адонц пожелал ей плодотворной и продуктивной работы, а также успехов в ее ответственной миссии.

Выразив благодарность за теплый прием и пожелания, посол Понорац отметила, что приложит все усилия для углубления и укрепления отношений между двумя дружественными странами для продвижения армяно-черногорской повестки дня.

Собеседники обсудили широкий круг вопросов, касающихся армяно-черногорских отношений, в том числе перспективы развития двусторонних политических и экономических отношений и взаимовыгодного сотрудничества в различных сферах.

Заместитель министра иностранных дел обратил внимание посла на посягательство Азербайджана на территориальную целостность Республики Армения с ожиданием более активной и адресной реакции международного сообщества.

Авет Адонц проинформировал посла о сложившейся в Арцахе гуманитарной ситуации и о шагах, предпринимаемых для решения неотложных вопросов, выразив обеспокоенность политизацией процесса оказания гуманитарной помощи и созданием искусственных препятствий со стороны Азербайджана в этой связи.