Мхитарян отреагировал на то, что его не пригласили в сборную

Полузащитник сборной Армении Генрих Мхитарян коснулся факта, что не получил приглашения от сборной.

«К моему удивлению, тренерский состав сборной Армении сообщил мне, что по каким-то причинам меня не вызвали на предстоящие международные матчи. Приведенные официальные причины для неубедительны. Тем не менее, я поддерживаю ребят и желаю им удачи в предстоящих матчах», - как сообщает Арменпресс, написал Мхитарян на своей странице в Facebook.