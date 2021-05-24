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Мхитарян отреагировал на то, что его не пригласили в сборную

Мхитарян отреагировал на то, что его не пригласили в сборную

Полузащитник сборной Армении Генрих Мхитарян коснулся факта, что не получил приглашения от сборной.

«К моему удивлению, тренерский состав сборной Армении сообщил мне, что по каким-то причинам меня не вызвали на предстоящие международные матчи. Приведенные официальные причины для неубедительны. Тем не менее, я поддерживаю ребят и желаю им удачи в предстоящих матчах», - как сообщает Арменпресс, написал Мхитарян на своей странице в Facebook.


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