Время в Ереване: 11:07:36,   24 Май

Хачатур Сукиасян будет баллотироваться на выборах от партии «Гражданский договор»

Хачатур Сукиасян будет баллотироваться на выборах от партии «Гражданский договор»

Известный бизнесмен Хачатур Сукиасян будет баллотироваться на предстоящих внеочередных парламентских выборах в Армении по пропорциональному списку партии «Гражданский договор». Как сообщает Арменпресс, об этом сообщила пресс-секретарь Хачатура Сукиасяна Анна Мкртчян на своей странице в Facebook.

«В ответ на ряд запросов СМИ сообщаю, что Хачатур Сукиасян будет баллотироваться на предстоящих внеочередных парламентских выборах по пропорциональному списку партии «Гражданский договор». О других подробностях мы сообщим в ближайшее время», - написала Мкртчян.

Внеочередные парламентские выборы в Армении состоится 20 июня.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации