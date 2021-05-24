Хачатур Сукиасян будет баллотироваться на выборах от партии «Гражданский договор»

Известный бизнесмен Хачатур Сукиасян будет баллотироваться на предстоящих внеочередных парламентских выборах в Армении по пропорциональному списку партии «Гражданский договор». Как сообщает Арменпресс, об этом сообщила пресс-секретарь Хачатура Сукиасяна Анна Мкртчян на своей странице в Facebook.

«В ответ на ряд запросов СМИ сообщаю, что Хачатур Сукиасян будет баллотироваться на предстоящих внеочередных парламентских выборах по пропорциональному списку партии «Гражданский договор». О других подробностях мы сообщим в ближайшее время», - написала Мкртчян.

Внеочередные парламентские выборы в Армении состоится 20 июня.