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Новоназначенный посол Монголии вручил замглаве МИД Армении копии верительных грамот

Новоназначенный посол Монголии вручил замглаве МИД Армении копии верительных грамот

Заместитель министра иностранных дел Армении Авет Адонц 24 мая принял новоназначенного посла Монголии в Армении (резиденция в Москве) Дуламсурэна Даваа по случаю вручения копий верительных грамот. 

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, приветствуя и поздравляя новоназначенного посла со вступлением на ответственный пост, Авет Адонц выразил уверенность, что посол Дуламсурэн Даваа своей эффективной работой будет способствовать развитию армяно-монгольского сотрудничества и обогащению двусторонней повестки дня.

Собеседники затронули касающиеся региональной стабильности и безопасности, а также представляющие взаимный интерес вопросы.


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