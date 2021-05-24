Новоназначенный посол Монголии вручил замглаве МИД Армении копии верительных грамот

Заместитель министра иностранных дел Армении Авет Адонц 24 мая принял новоназначенного посла Монголии в Армении (резиденция в Москве) Дуламсурэна Даваа по случаю вручения копий верительных грамот.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, приветствуя и поздравляя новоназначенного посла со вступлением на ответственный пост, Авет Адонц выразил уверенность, что посол Дуламсурэн Даваа своей эффективной работой будет способствовать развитию армяно-монгольского сотрудничества и обогащению двусторонней повестки дня.

Собеседники затронули касающиеся региональной стабильности и безопасности, а также представляющие взаимный интерес вопросы.