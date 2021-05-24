Глава МИД Белоруссии прокомментировал ситуацию с самолетом Ryanair
Ни одна страна запада пока не запрашивала у Минска переговоры диспетчеров, связанные с ситуацией вокруг экстренной посадки самолета Ryanair. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом заявил в понедельник глава белорусского МИД Владимир Макей.
"Мы готовы предоставить любые данные, связанные с этим инцидентом, с самолетом Ryanair, готовы транспарентно проводить расследование этого инцидента с участием в том числе соответствующих международных специалистов. Но ни одна страна ни Евросоюза, ни западная страна не запросила информацию на сей счет от белорусской стороны, насколько мне известно, на данный момент", - заявил Макей журналистам. Таким образом он ответил на вопрос, запрашивали ли страны ЕС у Минска расшифровку или запись переговоров диспетчеров.
При этом, по словам министра, страны Запада уже успели сделать ряд политических заявлений с обвинениями и угрозами в адрес Белоруссии. "Вот это абсолютно недопустимо. Это, что называется, новый "геополитический порядок действий", - сказал Макей.
"Не специалисты, а политические дяди и тети на Западе, обладающие властными рычагами, буквально в течение 10-15 минут после получения информации об инциденте с самолетом уже начали делать соответствующие политические заявления. Естественно с обвинениями в адрес Беларуси. Это не может не настораживать. Мы рассматриваем это как спланированную провокацию, скоординированные действия. Естественно мы будем отвечать на подобные вещи. Мы не заинтересованы в нагнетании ситуации. Много раз подчеркивалось, что Беларусь заинтересована в том, чтобы развивать нормальные отношения со всеми государствами. Но если нас будут подталкивать к подобного рода вещам, если о Беларусь и ее народ будут пытаться вытереть ноги, то такие действия не могут и не должны оставаться без ответа", - сказал Макей журналистам.
Самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, 23 мая экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. Этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить наказание вплоть до 15 лет лишения свободы.
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