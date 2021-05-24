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Спасатели в Варандинском районе обнаружили и эвакуировали останки тел 4 военнослужащих

Спасатели в Варандинском районе обнаружили и эвакуировали останки тел 4 военнослужащих

В результате поисковых работ 24 мая спасательные отряды ГСЧС МВД Арцаха в Варандинском (Физулинском) районе обнаружили и эвакуировали останки тел 4 военнослужащих. Об этом сообщили Арменпресс в пресс-службе Информационного штаба Арцаха .

По предварительным данным, все они - участники боевых действий. Будет назначена судебно-медицинская экспертиза для установления личности.

После 44-дневной войны обнаружены останки 1557 тел.


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