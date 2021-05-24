С 5 по 23 мая включительно в мобильных пунктах вакцинации, действующих в областях и в Ереване, было осуществлено 2 876 прививок, из них 2205 вакциной «АстраЗенека», 313 прививок вакциной «Спутник V», 358 прививок вакциной «КоронаВак». Как сообщает Арменпресс, по сообщению Минздрава Армении, мобильные пункты работают все дни недели.

В Ереване мобильные пункты вакцинации расположены возле Северного проспекта, комплекса «Каскад», кафе «Малибу», ярмарки «Вернисаж», кинотеатра «Москва», парка 2800-летия Еревана (напротив Центрального банка), рядом со станцией метро «Еритасардакан», а также торговых центрах «Далма Гарден» и «Мегамол». В Гюмри пункт действует на площади Вардананц, в Ванадзоре - на площади Айка, в Дилижане - рядом со зданием мэрии.

Вакцинами «АстраЗенека» и «КоронаВак» могут привиться лица старше 18 лет на добровольной основе. Вакцина «Спутник-V» предназначена для людей из группы риска - медицинских работников, хронических больных, жителей и сотрудников центров социальной защиты старше 18 лет

По состоянию на 23 мая в Армении вакцинировались 26 562 человека.