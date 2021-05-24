И.о. министра обороны Армении принял посла Японии

Исполняющий обязанности министра обороны Армении Вагаршак Арутюнян 24 мая принял Чрезвычайного и Полномочного посла Японии в Армении Фукусиму Масанори.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МО Армении, Вагаршак Арутюнян поздравил посла с принятием миссии и пожелал успехов на его ответственной должности.

Исполняющий обязанности министра обороны Армении выразил уверенность, что активная и эффективная работа посла будет способствовать эффективному развитию армяно-японского двустороннего сотрудничества.

В ходе встречи были обсуждены вопросы, касающиеся среды региональной безопасности, существующих угроз и ожидаемых событий.