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И.о. министра обороны Армении принял посла Японии

И.о. министра обороны Армении принял посла Японии

Исполняющий обязанности министра обороны Армении Вагаршак Арутюнян 24 мая принял Чрезвычайного и Полномочного посла Японии в Армении Фукусиму Масанори.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МО Армении, Вагаршак Арутюнян поздравил посла с принятием миссии и пожелал успехов на его ответственной должности. 

Исполняющий обязанности министра обороны Армении выразил уверенность, что активная и эффективная работа посла будет способствовать эффективному развитию армяно-японского двустороннего сотрудничества.

В ходе встречи были обсуждены вопросы, касающиеся среды региональной безопасности, существующих угроз и ожидаемых событий.


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