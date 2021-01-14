Предстоящие на 25 мая мероприятия
17:46, Май 24, 2021
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12:43, 24.03.2021
Тюрколог об отношениях между Арменией и Турцией
15:50, 14.01.2021
Армения должна сломить представленную Азербайджаном ложную повестку: Ара Казарян
09:16, 24.05.2021
“Новая книга” -15/21: Специально для книголюбов
10:34, 07.05.2021
“Ереванский бестселлер”: лидирует “Зависимость”: армянская литература, апрель, 2021
- 19:49 Хачатур Сукиасян будет баллотироваться на выборах от партии «Гражданский договор»
- 19:48 Новоназначенный посол Монголии вручил замглаве МИД Армении копии верительных грамот
- 19:37 Хоакин Капаррос обнародовал список игроков, приглашенных в сборную Армении
- 19:30 Глава МИД Белоруссии прокомментировал ситуацию с самолетом Ryanair
- 19:19 Спасатели в Варандинском районе обнаружили и эвакуировали останки тел 4 военнослужащих
- 19:10 Ученые зафиксировали резкий рост активности Солнца
- 18:28 В Армении вакцинировались 26 562 человека
- 18:02 И.о. министра обороны Армении принял посла Японии
- 17:46 Предстоящие на 25 мая мероприятия
- 17:28 ВОЗ спрогнозировала появление нового смертоносного вируса
- 17:26 Китай надеется, что Армения и Азербайджан разрешат разногласия путем диалога: МИД КНР
- 17:20 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 24-05-21
- 17:20 Азиатские индексы - 24-05-21
- 17:04 Индийская Panacea Biotec выпустила первую партию вакцины "Спутник V"
- 16:53 Штаб “Просвещенной Армении” возглавит Тарон Симонян
- 16:48 В Японии заявили о заходе китайских кораблей в территориальные воды
- 16:38 Армен Саргсян принял руководителя делегации ЕС в Армении
- 16:37 Ара Айвазян обсудил с послами стран-сопредседателей МГ ОБСЕ ситуацию в приграничных областях Армении
- 16:31 В ВОЗ заявили, что не менее 115 тыс. работников здравоохранения умерли из-за коронавируса
- 16:16 На границе села Давид Бек обнаружено 3 снаряда установки “Град”
- 16:11 Папикян с иранским коллегой обсудил проект транспортного коридора “Персидский залив- Черное море”
- 16:01 МИД Ирландии потребовал быстрого ответа ЕС на инцидент с лайнером Ryanair
- 15:52 ICAO получила запрос на приостановку полетов над Белоруссией
- 15:48 Беспрецедентно активный диалог, развитие экономических связей: Лавров об армяно- российских связях
- 15:26 За последнюю неделю на номер 119 горячей линии Аппарата президента Арцаха поступило 334 звонка
13:12, 21.05.2021
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17:45, 18.05.2021
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14:51, 19.05.2021
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14:58, 23.05.2021
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19:27, 21.05.2021
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