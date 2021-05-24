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ВОЗ спрогнозировала появление нового смертоносного вируса

ВОЗ спрогнозировала появление нового смертоносного вируса

Рано или поздно человечество столкнется с новой пандемией, которая окажется еще более опасной, чем нынешняя, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.

"Появится другой вирус, который будет более заразным и смертоносным, чем этот", — сказал он, выступая на открытии 74-й сессии ВОЗ.

По мнению главы организации, именно борьба с вирусами показывает, что государствам следует сотрудничать друг с другом, а не соревноваться,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"По факту мы стоим перед выбором: действовать сообща или быть незащищенными", — заключил Гебрейесус.

Всемирная ассамблея здравоохранения проходит с 24 мая по 1 июня в виртуальном формате. Ее основная тема — борьба с пандемией COVID-19 и предотвращение новых глобальных чрезвычайных ситуаций в области здравоохранения. В работе ассамблеи принимают участие делегации со всего мира.


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