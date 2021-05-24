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Китай надеется, что Армения и Азербайджан разрешат разногласия путем диалога: МИД КНР

Китай надеется, что Армения и Азербайджан разрешат разногласия путем диалога: МИД КНР

Китай искренне надеется, что Армения и Азербайджан смогут разрешить разногласия путем диалога. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом на брифинге сказал официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь.

«И Азербайджан, и Армения - друзья и партнеры Китая. Мы искренне надеемся, что стороны смогут разрешить разногласия путем диалога и консультаций и будут вместе действовать во имя мира и стабильности в регионе», - сказал Лицзянь.


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