Азиатские индексы - 24-05-21

ТОКИО, 24 МАЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 24 мая на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 0.17% и составил 28364.61 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 0.44% и составил 1913.04 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.31% и составил 3497.28 пункта, а HANG SENG снизился на 0.16% и составил 28412.26 пункта.