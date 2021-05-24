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Штаб “Просвещенной Армении” возглавит Тарон Симонян

Штаб “Просвещенной Армении” возглавит Тарон Симонян

Предвыборный штаб партии “Просвещенная Армения” возглавит депутат одноименной фракции НС Тарон Симонян. Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель партии Эдмон Марукян.

“Сообщаем, что руководителем предвыборного штаба партии “Просвещенная Армения” назначен кандидат юридических наук, депутат от фракции НС “Просвещенная Армения” Тарон Симонян”, - написал Эдмон Марукян.

Внеочередное заседание Совета правления партии “Просвещенная Армения” состоялось 23 мая.

Внеочередные парламентские выборы в Армении пройдут 20 июня.


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