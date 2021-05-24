Штаб “Просвещенной Армении” возглавит Тарон Симонян
16:53, 24 Май, 2021
Предвыборный штаб партии “Просвещенная Армения” возглавит депутат одноименной фракции НС Тарон Симонян. Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель партии Эдмон Марукян.
“Сообщаем, что руководителем предвыборного штаба партии “Просвещенная Армения” назначен кандидат юридических наук, депутат от фракции НС “Просвещенная Армения” Тарон Симонян”, - написал Эдмон Марукян.
Внеочередное заседание Совета правления партии “Просвещенная Армения” состоялось 23 мая.
Внеочередные парламентские выборы в Армении пройдут 20 июня.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен