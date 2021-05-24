В Японии заявили о заходе китайских кораблей в территориальные воды

Японская служба безопасности на море зафиксировала появление четырех китайских кораблей в территориальных водах в районе островов Сенкаку, сообщило агентство Киодо.

Вечером в понедельник четыре корабля зашли в территориальные воды вблизи островов Сенкаку (китайское название Дяоюйдао), на которые претендует Китай. Два из них попытались приблизиться к японскому рыболовецкому судну во время промысла. Служба отмечает, что это 18-е по счету появление китайских кораблей в территориальных водах с начала этого года. На борту одного из китайских кораблей была замечена автоматическая пушка,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Острова Сенкаку (китайское название Дяоюйдао) являются предметом территориального спора между Китаем и Японией. Япония утверждает, что занимает их с 1895 года, в Пекине напоминают, что на японских картах 1783 и 1785 годов Дяоюйдао (Сенкаку) обозначены как китайская территория. После Второй мировой войны острова находились под контролем США и были переданы Японии в 1972 году. На Тайване и в континентальном Китае считают, что Япония удерживает их незаконно. Токио считает, что Китай и Тайвань стали претендовать на острова с 1970-х годов, когда выяснилось, что их акватория богата полезными ископаемыми. Еще большее обострение территориального спора произошло после того, как японское правительство в 2012 году выкупило у частного японского владельца три из пяти островов архипелага Сенкаку (китайское название Дяоюйдао), подчеркнув таким образом их государственный статус.