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Армен Саргсян принял руководителя делегации ЕС в Армении

Армен Саргсян принял руководителя делегации ЕС в Армении

Президент Республики Армения Армен Саргсян принял руководителя делегации Европейского союза в Армении, посла Андреа Викторин. Об этом «Арменпресс» сообщили в Управлении по  связям с общественностью Аппарата президента Армении.

На встрече были затронуты проблемы послевоенные периода в Армении и, в частности, текущая пограничная ситуация. Состоялся также обмен мнениями вокруг углубления сотрудничества с Евросоюзом и возможностей расширения сотрудничества по ряду сфер.


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