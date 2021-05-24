Армен Саргсян принял руководителя делегации ЕС в Армении

Президент Республики Армения Армен Саргсян принял руководителя делегации Европейского союза в Армении, посла Андреа Викторин. Об этом «Арменпресс» сообщили в Управлении по связям с общественностью Аппарата президента Армении.

На встрече были затронуты проблемы послевоенные периода в Армении и, в частности, текущая пограничная ситуация. Состоялся также обмен мнениями вокруг углубления сотрудничества с Евросоюзом и возможностей расширения сотрудничества по ряду сфер.