На границе села Давид Бек обнаружено 3 снаряда установки “Град”
16:16, 24 Май, 2021
24-го мая в 12:10 в областной центр кризисного управления Сюникской области поступило сообщение, что возле села Давид Бек обнаружено 3 снаряда. Об этом «Арменпресс» сообщили в Управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении.
На место происшествия выехал боевой расчет пожарно-спасательного отряда областного спасательного управления СС МЧС.
Выяснилось, что в конце села Давид Бек на пограничном участке обнаружено 3 снаряда установки “Град” (два - со взрывчаткой).
Спасатели перекрыли территорию.
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