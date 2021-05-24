На границе села Давид Бек обнаружено 3 снаряда установки “Град”

24-го мая в 12:10 в областной центр кризисного управления Сюникской области поступило сообщение, что возле села Давид Бек обнаружено 3 снаряда. Об этом «Арменпресс» сообщили в Управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении.

На место происшествия выехал боевой расчет пожарно-спасательного отряда областного спасательного управления СС МЧС.

Выяснилось, что в конце села Давид Бек на пограничном участке обнаружено 3 снаряда установки “Град” (два - со взрывчаткой).

Спасатели перекрыли территорию.