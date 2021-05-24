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ICAO получила запрос на приостановку полетов над Белоруссией

ICAO получила запрос на приостановку полетов над Белоруссией

Международная организация гражданской авиации (ICAO) получила заявку на приостановку полетов над территорией Белоруссии после инцидента с экстренной посадкой в Минске самолета компании Ryanair.

Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление Елисейского дворца.

По его сведениям, Франция и ее европейские партнеры работают над мерами по прекращению полетов над Белоруссией и запрету доступа белорусской национальной авиакомпании "Белавиа" к аэропортам стран ЕС,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Мы работаем над пакетом мер, которые выходят за рамки санкций против отдельных лиц", - цитирует агентство заявление канцелярии президента Франции Эмманюэля Макрона.


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