ICAO получила запрос на приостановку полетов над Белоруссией

Международная организация гражданской авиации (ICAO) получила заявку на приостановку полетов над территорией Белоруссии после инцидента с экстренной посадкой в Минске самолета компании Ryanair.

Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление Елисейского дворца.

По его сведениям, Франция и ее европейские партнеры работают над мерами по прекращению полетов над Белоруссией и запрету доступа белорусской национальной авиакомпании "Белавиа" к аэропортам стран ЕС,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Мы работаем над пакетом мер, которые выходят за рамки санкций против отдельных лиц", - цитирует агентство заявление канцелярии президента Франции Эмманюэля Макрона.