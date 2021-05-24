За последнюю неделю на номер 119 горячей линии Аппарата президента Арцаха поступило 334 звонка

15:26, 24 Մայիս, 2021

С 17 по 21 мая на номер “119” горячей линии быстрого реагирования Аппарата президента Республики Арцах поступило 334 звонка. Об этом «Арменпресс» сообщили в Главном информационном управлении Аппарата президента Республики Арцах.

В основном обращались по социальным вопросам. Основная часть обращений касалась программы государственного финансового содействия по выполнению кредитных обязательств, по жилью и других вопросов вынужденных переселенцев.

Для ответов на пропущенные звонки, сотрудники горячей линии сделали 113 звонков, чтобы уточнить вопросы для получения информации, консультаций, решения проблем и по другим причинам.

На горячую линию из Арцаха можно звонить по номеру 119, из Республики Армения и из-за границы по телефону + 374-47-119-119. Режим работы - с понедельника по пятницу с 09:00 до 18:00.

По социальным вопросам рекомендуется звонить на горячую линию Министерства труда и социальной миграции Республики Арцах на короткий номер - 114.