Известны подробности визита Зарифа в Армению

Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мохаммад Джавад Зариф прибудет в Армению 26 мая. Об этом «Арменпресс» сообщила пресс-секретарь МИД Республики Армения Анна Нагдалян, отметив, что в рамках визита запланирован ряд встреч.

О визите стало известно утром 24 мая. Джавад Зариф 25 мая посетит Баку.