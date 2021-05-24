Известны подробности визита Зарифа в Армению
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мохаммад Джавад Зариф прибудет в Армению 26 мая. Об этом «Арменпресс» сообщила пресс-секретарь МИД Республики Армения Анна Нагдалян, отметив, что в рамках визита запланирован ряд встреч.
О визите стало известно утром 24 мая. Джавад Зариф 25 мая посетит Баку.
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