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На выборах в Армении в электронном режиме проголосуют 650 человек: ЦИК опубликовал списки

На выборах в Армении в электронном режиме проголосуют 650 человек: ЦИК опубликовал списки

Центральная избирательная комиссия опубликовала списки избирателей, которые на внеочередных парламентских выборах в Армении  будут голосовать в электронном режиме.

Как передает «Арменпресс», согласно этому списку, в голосовании в электронном режиме будут голосовать 650 человек.

Такое право имеют избиратели, проходящие дипломатическую службу в дипломатических или консульских представительствах Республики Армения, и члены их семей, проживающие вместе с ними за рубежом, и имеющие избирательное право. Их количество, согласно списку, составляет 287 человек.

Также военнослужащие, находящиеся в длительной служебной командировке, или на учащиеся в зарубежных государствах, имеющие право голосовать и члены их семей, проживающие с ними за рубежом. Их количество, согласно списку, составляет 363 человека.

Голосование на внеочередных парламентских выборах в Армении, которые состоятся 20 июня, в электронном режиме начнется  11 июня в 08:00 по ереванскому времени и продлится до 20:00 по ереванскому времени 13 июня. Итоги электронного голосования будут подведены 20 июня, составленный протокол о результатах будет опубликован в день голосования, то есть 20 июня, после 20:00.


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