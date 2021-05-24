Лавров заявил о готовности России к военной эскалации в Афганистане

Ближайшие месяцы могут стать определяющими для Афганистана, ожидается всплеск боевой активности, Россия готова к любому развитию событий, заявил в понедельник глава российского МИД Сергей Лавров, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Решающими могут стать ближайшие месяцы. Судя по прогнозам, на них придется очередной всплеск сезонной боевой активности. Многое будет зависеть от готовности противоборствующих афганских сторон вести конструктивный диалог и договариваться по ключевым вопросам будущего государственного устройства", - сказал Лавров.

Он подчеркнул, что "Россия готова к любому развитию событий в Афганистане".

"Но, конечно, наш интерес состоит в том, чтобы ситуация там стабилизировалась. С этой целью вместе с другими странами оказываем энергичное содействие процессу национального примирения. В частности, делаем это в рамках расширенной "тройки" с участием России, США, КНР и Пакистана. В дальнейшем имеем в виду активизировать работу Московского формата, куда входят все страны региона и США", - отметил министр в интервью газете "Аргументы и факты".

Москва при контактах с талибами прямо выступает против монополизации ими власти в Афганистане, при этом опасения по поводу такого сценария звучат в первую очередь на Западе, заявил в понедельник глава российского МИД Сергей Лавров.

В Афганистане идет противостояние правительственных сил с талибами, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. В столице Катара 12 сентября 2020 года между афганским правительством и "Талибаном" стартовали мирные переговоры.