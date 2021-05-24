Прием первоклассников в школу в Армении можно организовать и из-за рубежа

Прием первоклассников в государственные общеобразовательные школы Армении может быть организован и из-за рубежа. Если на данном этапе родители находятся за пределами Армении и хотят записать своего ребенка в школу в начале этапа зачисления, им также предоставляется такая возможность.

На состоявшейся в пресс-центре Арменпресс пресс-конференции директор Национального центра образовательных технологий Артак Погосян отметил, что с 24 мая сайты проверки данных и регистрации детей будут доступны и в других странах.

"Если вы находитесь за рубежом, вы можете передать свои данные знакомому в Армении, который проверит данные ребенка. Кроме того, с сегодняшнего дня сайты будут доступны и на улице. Они смогут и проверять данные, и сообщать об этом одновременно. Хотелось бы подчеркнуть, что обращаться возможно и из-за рубежа. Но, если нет уверенности вернуться в Армению до сентября, просьба не регистрировать детей, потому что это создаст большие проблемы для директора школы”, - сказал Артак Погосян.

До 31 мая родители должны проверить соответствие личных данных своих детей, посетив веб-сайт stugum.emis.am. 1 июня будет запущена система hayt.emis.am, через которую и будет осуществляться сам процесс регистрации. Дети, родители которых являются сотрудниками школы или у которых есть брат или сестра, уже обучающиеся в школе, будут зарегистрированы до 10 июня. С 11 июня система будет открыта для всех поступающих. Прием заявок открыт в течение всего учебного года.