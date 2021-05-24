МЧС подводит итоги прошедшей недели: зарегистрирован 461 случай, из которых 174 -чрезвычайные

С 17 по 23 мая в Национальном центре кризисного управления МЧС зарегистрирован 461 случай, из них чрезвычайные - 174, в том числе: 94 пожара, 6 несчастных случаев в результате сильных ветров, по 1 несчастному случаю из-за града и удара молнии, 7 попыток суицида, 61 дорожно-транспортное происшествие, также 167 звонков из дом, 85 человек пострадали. За минувшую неделю зарегистрировано 9 случаев смерти от несчстных случаев. Об этом «Арменпресс» сообщили в Управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении.

Зарегистрировано 6 случаев отравления.

В связи с погодными условиями и другими факторами зафиксировано 6 случаев блокирования транспортных средств. Спасатели доставили в безопасное место 6 заблокированных на автодорогах транспортных средств и оказали помощь 9 гражданам.

МЧС Армении призывает быть бдительными и строго соблюдать правила безопасности как в быту, так и на дорогах.