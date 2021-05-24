Рогозин назвал Маска космическим капиталистом

Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин назвал Илона Маска космическим капиталистом, а его компанию SpaceX – интересной, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"У нас нет таких людей, как Илон Маск, который, скажем так, такой космический капиталист. Но у нас есть очень талантливые инженеры и конструкторы, в том числе молодые разработчики. Мы бы хотели, чтобы их страна тоже знала. Чтобы эти люди понимали, что на них делает ставку общество наше. Такая поддержка необходима", - сказал Рогозин на конференции Startup Village.

"Мы с уважением относимся к тому, что делает господин Маск, он прежде всего создал такую интересную компанию, где есть внутреннее ценообразование, инфраструктура, которая ему передана, по сути дела, государством", - добавил он.