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Камерный оркестр и Арег Навасардян выступят с концертом “Времена года”

Камерный оркестр и Арег Навасардян выступят с концертом “Времена года”

Государственный камерный оркестр Армении (художественный руководитель и главный дирижер Ваан Мартиросян) под руководством дирижера Арутюна Арзуманяна выступит с концертной программой “Времена года”. Солист - скрипач Арег Навасардян.

Как передает «Арменпресс», концерт “Времена года” состоится 25 мая в Доме камерной музыки им. Комитаса.

В программе “Времена Года” Антонио Вивальди и его же Симфония соль мажор.

Арег Навасардян - лауреат международных конкурсов: 2-ого Конкурса им. Демидовского (Екатеринбург, 2019), New York International Artists Competition (США, 2014, 2-й конкурс), 2-ого  Международного конкурса “American Protégé (США, 2013). Он участвовал в различных концертах, фестивалях в Армении, России, Грузии, Австрии, Италии, Швейцарии, Венгрии, США (в Карнеги холле), в Генуе (Театр Карло Феличе), а также в концертах, организованных ЮНЕСКО.

Арег Навасардян брал мастер-классы у Шломо Минца, Бориса Кушнира, Микаэлы Мартин, Павла Верникова, Кшиштофа Вегржина, Дейвида Черони, Захара Брона, Виктора Данченко и у других известных музыкантов.


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