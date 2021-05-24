“Возвращение в будущее”: в Гюмри в музее “Стиль” представлена новая экспозиция

Музей графики Гюмри “Стиль” собрал под своей крышей более 50 работ армянских художников из Армении, США, Мексики, Бразилии, России, Ливана, Испании, Норвегии и из других стран.

Как сообщает «Арменпресс», цель выставки - с учетом событий 2020 года, а также ситуации, обусловленной текущими развитиями, силой искусства внушить надежду и оптимизм в будущее Армении.

Выставка “Возвращение в будущее” представляет огромный потенциал армянского молодежного искусства. Основные направления выставки - минимализм, абстракционизм, монументализм, фигуративное искусство, поп-арт, а также компьютерная графика, которая сегодня является одним из самых развивающихся в мире направлений. Сегодня графика Армении, которая является частью этого развития, имеет широкие перспективы. Музей графики “Стиль” с самоотдачей продолжает способствовать реализации этого потенциала, о чем свидетельствует недавно полученный диплом Министерства образования, науки, культуры и спорта Армении”, - сказал Артуш Мкртчян, учредитель-директор Музея графики.

Более 30 концептуальных скульптур из металла вступили в диалог с более чем 130 графическими произведениями искусства, которые, воплощая различные образы, представляют видение будущего.

Среди художников, представленных на выставке, - Артур Оганесян со своей работой “Нью-Йорк, Нью-Йорк” и серией “Впечатления”, Самвел Сагателян со своими оригинальными произведениями поп-арта, Саркис Амалбашян, Лиана Геворгян, Арутюн Ованнесян, Асмик Хоханян, Анна Согомонян, скульпторы Карен Ахикян, Ваград Меликджанян и другие.

На выставке выделяются и монументальные работы Ара Петросяна, размером в 7х4 м, работы молодых художников Ани Мано, Армана Оганяна и Цовинар Мурадян.

18 мая 2021 года Музей графики “Стиль” за значительный вклад в музейное дело, а также за многолетнюю деятельность в области культуры был награжден дипломом Министерства образования, науки, культуры и спорта Республики Армения. “Стиль” - первый и единственный Музей графики в Армении. Он открыл свои двери 25 августа 2019 года. В музее содержится около 6 000 гравюр XVII-XXI веков, 300 графических рисунков армянских классиков и современных художников и около 350 афиш советских фильмов 1930-1960 годов. Коллекцию дополняют около 2 000 образцов коллекции советского стекла, единственной на постсоветском пространстве.