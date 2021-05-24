Байден счел создание двух государств решением конфликта в Израиле

Госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что президент США Джо Байден выступил за разрешение палестино-израильского конфликта путем создания двух государств. Как передает Арменпресс, об этом сообщает NBC News.

По словам Блинкена, необходимо создать условия для взаимодействия обеих сторон по этому вопросу. Он отметил, что создание двух государств - единственный способ обеспечить будущее Израиля как еврейской и демократической страны и при этом дать палестинцам то, на что они имеют право.

При этом Блинкен подчеркнул, что это не обязательно осуществлять на сегодняшний день. Он считает, что для начала необходимо уйти от насилия. Госсекретарь пояснил, что после прекращения огня необходимо заняться гуманитарным снабжением и углублением связей как с палестинцами, так и с израильтянами.

На вопрос о том, как США планируют восстанавливать сектор Газа без прямого финансирования ХАМАС, Блинкен ответил, что для этого будут использоваться независимые посредники.

Ранее Байден пообещал, что США помогут восстановить инфраструктуру сектора Газа, пострадавшую в ходе недавней израильской военной операции.

Сейчас примерно 800 тысяч местных жителей лишены регулярного доступа к чистой водопроводной воде, так как во время конфликта урон был нанесен примерно половине сетей.

Кроме этого, в Управлении по координации гуманитарных вопросов ООН заявили, сославшись на информацию властей сектора Газа, что после 11 дней обстрелов здесь оказались разрушены или повреждены примерно 17 тысяч строений. В частности, уничтожены или приведены в негодность более 1,8 тысяч построек, повреждены 53 образовательных учреждения и шесть больниц.