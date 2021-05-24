“Осветится всякая тьма”: дань памяти Хачатуру Аветисяну

По случаю 95-летия со дня рождения композитора, исполнителя на каноне Хачатура Аветисяна 23 мая в Национальном академическом театре оперы и балета им. А. Спендиаряна прошел юбилейный вечер “Осветится всякая тьма”. Художественным руководителем проекта был Микаел Аветисян, мероприятие организовала Государственная филармония Армении.

Как сообщает «Арменпресс», на вечере выступили Государственный оркестр национальных инструментов Армении (художественный руководитель - главный дирижер - заслуженный артист Республики Армения, профессор Норайр Давтян), оркестр “Нарекаци” (художественный руководитель - заслуженный артист Республики Армения Артем Хачатур), хор Оперной студии ЕГК (дирижер: Гаяне Саакян), Государственный ансамбль танца Армении (главный хореограф: заслуженный артист Республики Армения Асатур Карапетян), Государственный ансамбль танца Армении “Барекамутюн” (художественный руководитель: народный артист Республики Армения Норайр Меграбян). Также солист Лусине Азарян, Гурген Бавеян, Нуне Бадалян, Вардан Бадалян, Арсен Григорян (Асо), Мавр Мкртчян и Ева Еганян.

Исполнялись произведения Хачатура Аветисяна. Вечер стал особой данью памяти великого композитора.

Сын композитора, дирижер Микаел Аветисян, подчеркнул, что Хачатур Аветисян оставил огромное наследие, его произведения все еще исполняются, и люди их любят. Касаясь концерта, сын композитора сказал, что он счастлив и взволнован тем, что в Армении был организован такой вечер.

На концерте был полный аншлаг, публика тепло принимала все исполнения.