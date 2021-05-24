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Мохаммад Джавад Зариф 25 мая посетит Армению и Азербайджан

Мохаммад Джавад Зариф 25 мая посетит Армению и Азербайджан

Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мохаммад Джавад Зариф 25 мая посетит Армению и Азербайджан. Как сообщает Агентство “Irna”, об этом сообщил представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде.

«Арменпресс» пытается выяснить повестку визита Зарифа в Армению.


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