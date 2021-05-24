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В США и Европе призвали запретить любые полеты над Белоруссией

В США и Европе призвали запретить любые полеты над Белоруссией

Глава комитета сената США по международным делам Боб Менендес совместно с коллегами из Чехии, Латвии, Германии, Литвы, Ирландии, Польши и Великобритании выступил с заявлением по поводу инцидента с экстренной посадкой самолета Ryanair в Минске и призвал запретить все полеты над Белоруссией, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Мы призываем Международную организацию гражданской авиации (ICAO) незамедлительно провести расследование этого явного нарушения свободного транзита между государствами и угроз для авиации", — говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой Менендеса.

Законодатели призвали приостановить членство республики в ICAO и "запретить все полеты над Белоруссией, включая полеты в страну и из нее" до тех пор, пока не состоится расследование.

Кроме того, в сообщении содержится рекомендация странам НАТО и ЕС ввести санкции против Минска и приостановить возможности властей Белоруссии "использовать Интерпол и другие международные организации для дальнейших атак на демократию в Европе".

"Мы призываем к немедленному и безоговорочному освобождению Романа Протасевича и всех других политических заключенных", — добавляется в документе.

 


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