Наши гимнасты в Киеве завоевали несколько медалей
11:41, 24 Май, 2021
Члены сборной Армении по гимнастике на международном турнире, проходящем в столице Украины Киеве, завоевали несколько медалей.
Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Федерация гимнстики. Артур Давтян занял второе место в упражнениях на коне, а также в упражнениях на кольцах и в опорных прыжках. Гамлет Манукян серебряную медаль завоевал в вольных упражнениях, в упражнения на брусьях, кольцах и на коне.
В командном зачете на “Международном кубке Украины по гимнастике-2021” Армения заняла третье место.
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