Время в Ереване: 11:07:36,   24 Май

Наши гимнасты в Киеве завоевали несколько медалей

Наши гимнасты в Киеве завоевали несколько медалей

Члены сборной Армении по гимнастике на международном турнире, проходящем в столице Украины Киеве, завоевали несколько медалей.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Федерация гимнстики. Артур Давтян занял второе место в упражнениях на коне, а также в упражнениях на кольцах и в опорных прыжках. Гамлет Манукян серебряную медаль завоевал в вольных упражнениях, в упражнения на брусьях, кольцах и на коне.

В командном зачете на “Международном кубке Украины по гимнастике-2021” Армения заняла третье место.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации