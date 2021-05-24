Наши гимнасты в Киеве завоевали несколько медалей

Члены сборной Армении по гимнастике на международном турнире, проходящем в столице Украины Киеве, завоевали несколько медалей.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Федерация гимнстики. Артур Давтян занял второе место в упражнениях на коне, а также в упражнениях на кольцах и в опорных прыжках. Гамлет Манукян серебряную медаль завоевал в вольных упражнениях, в упражнения на брусьях, кольцах и на коне.

В командном зачете на “Международном кубке Украины по гимнастике-2021” Армения заняла третье место.