Миротворцы сопроводили паломников в монастырский комплекс Амарас

В рамках реализации положений трехстороннего заявления глав России, Армении и Азербайджана от 9 ноября 2020 года российские миротворцы продолжают содействовать восстановлению мирной жизни Арцаха.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Минобороны РФ.

“Военнослужащие российского миротворческого контингента обеспечили безопасное посещение 80 паломников христианского монастырского комплекса Амарас.

Монастырский комплекс посетили паломники из Степанакерта и из других городов и сел”, - отмечают в Минобороны РФ.

После завершения военных действий в результате подписания заявления о прекращении огня раннесредневековый монастырь Амарас оказался в непосредственной близости от линии разграничения. Российские миротворцы в Арцахе периодически обеспечивают безопасность паломников, желающих посетить это Святое место.