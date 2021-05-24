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В Ереване в Едином офисе общественных услуг будут предоставляться и нотариальные услуги

В Ереване в Едином офисе общественных услуг будут предоставляться и нотариальные услуги

 В первом Едином офисе общественных услуг, действующем в центре Еревана, с 22 июля 2021 года, граждане смогут могут получать и нотариальные услуги. Об этом «Арменпресс» сообщили в Управлении по информации и связям с общественностью Министерства юстиции Армении.

Таким образом, для граждан созданы все условия для получения услуг из единого офиса:

  1. Агентство ЗАГСа;
  2. Государственный регистр юридических лиц;
  3. Комитет государственных доходов;

4.Национальный архив;

  1. Служба социального обеспечения;
  2. Миграционная служба;
  3. Комитет кадастра;
  4. Похоронное бюро;
  5. Нотариальные услуги.

С открытия по сей день, действующий в Ереване Единый офис общественных услуг, уже обслужил более 28 000 граждан.

Единый офис имеет зал ожидания, автостоянку, он оснащен банковскими терминалами, устройствами соблюдения очереди. Есть и электронное дежурство, действующее на мобильном приложении Еarlyone.

В Единый офис общественных услуг заявления следует подавать по адресу ул. Вазгена Саргсяна 3, во все рабочие дни с 09.00 до 14։00-го и с 15:00 до 18։00.


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