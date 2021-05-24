В Ереване в Едином офисе общественных услуг будут предоставляться и нотариальные услуги

В первом Едином офисе общественных услуг, действующем в центре Еревана, с 22 июля 2021 года, граждане смогут могут получать и нотариальные услуги. Об этом «Арменпресс» сообщили в Управлении по информации и связям с общественностью Министерства юстиции Армении.

Таким образом, для граждан созданы все условия для получения услуг из единого офиса:

Агентство ЗАГСа; Государственный регистр юридических лиц; Комитет государственных доходов;

4.Национальный архив;

Служба социального обеспечения; Миграционная служба; Комитет кадастра; Похоронное бюро; Нотариальные услуги.

С открытия по сей день, действующий в Ереване Единый офис общественных услуг, уже обслужил более 28 000 граждан.

Единый офис имеет зал ожидания, автостоянку, он оснащен банковскими терминалами, устройствами соблюдения очереди. Есть и электронное дежурство, действующее на мобильном приложении Еarlyone.

В Единый офис общественных услуг заявления следует подавать по адресу ул. Вазгена Саргсяна 3, во все рабочие дни с 09.00 до 14։00-го и с 15:00 до 18։00.