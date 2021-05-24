В Ереване в Едином офисе общественных услуг будут предоставляться и нотариальные услуги
В первом Едином офисе общественных услуг, действующем в центре Еревана, с 22 июля 2021 года, граждане смогут могут получать и нотариальные услуги. Об этом «Арменпресс» сообщили в Управлении по информации и связям с общественностью Министерства юстиции Армении.
Таким образом, для граждан созданы все условия для получения услуг из единого офиса:
- Агентство ЗАГСа;
- Государственный регистр юридических лиц;
- Комитет государственных доходов;
4.Национальный архив;
- Служба социального обеспечения;
- Миграционная служба;
- Комитет кадастра;
- Похоронное бюро;
- Нотариальные услуги.
С открытия по сей день, действующий в Ереване Единый офис общественных услуг, уже обслужил более 28 000 граждан.
Единый офис имеет зал ожидания, автостоянку, он оснащен банковскими терминалами, устройствами соблюдения очереди. Есть и электронное дежурство, действующее на мобильном приложении Еarlyone.
В Единый офис общественных услуг заявления следует подавать по адресу ул. Вазгена Саргсяна 3, во все рабочие дни с 09.00 до 14։00-го и с 15:00 до 18։00.
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