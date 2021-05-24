По состоянию на 11:00 24 мая в Армении подтверждено 34 новых случая COVID-19, 318 заболевших вылечились, есть 2 летальных исхода. Малое количество случаев обусловлено выходными днями. За последние сутки проведено 1 898 тестов. Всего проведено 1 062 006 тестов.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщается на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний МЗ Армении.

Всего подтверждено 221 982 случая COVID-19, 211 375 из которых вылечились, есть 4 394 летальных исходов. На данный момент фактическое лечение от COVID-19 получают 5 138 пациентов.

В предыдущий день зафиксирован 1 случай смерти пациента с диагнозом COVID-19, когда смерть наступила не по причине подтвержденной коронавирусной инфекции, а вследствие другой болезни. Таких случаев - 1 075.

Согласно решению правительства Армении от 11 января, карантин, установленный с 11 сентября 2020 года по 11 января 2021 года, с целью снижения риска распространения эпидемии, продлен до 11 июля 2021 года.