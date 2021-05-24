ЮНЕСКО приглашает принять участие в программе “Молодые специалисты 2021”
ЮНЕСКО приглашает принять участие в программе “Молодые специалисты 2021”, которая направлена на расширение географического представительства Секретариата организации, а также на укомплектование штатов молодыми специалистами. Об этом «Арменпресс» сообщили в Министерстве образования, науки, культуры и спорта Армении.
Отбор кандидатов будет осуществлять соответствующий орган Национальной комиссии Армении по делам ЮНЕСКО. Национальная комиссия номинирует 15 высококвалифицированных специалистов, отвечающих всем критериям, указанным в письме ЮНЕСКО. Кандидатуры будут выбираться ЮНЕСКО в три этапа:
- Онлайн заполнение формы заявки;
- Онлайн интервью;
- Заключительное интервью с кандидатами, прошедшими первые два тура.
Кандидаты должны отлично владеть английским или французским языком, в то же время имея достаточное знание второго из них.
С избранными кандидатами ЮНЕСКО подпишет временный трудовой договор, который предоставит им возможность работать в штаб-квартире ЮНЕСКО в статусе P1/P2.
Желающие до 1 августа в МИД Армении должны представить следующие документы:
- Копию паспорта;
- Копию диплома о высшем образовании;
- Копию свидетельства о знании английского языка или французского языка;
- Биографические и контактные данные (CV) на английском или французском языках;
- Письмо с мотивацией цели (motivation letter) на английском или французском языках.
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