Члены еврейских организаций посетили армянского священника, подвергшегося в Иерусалиме нападению

Около 200 человек из различных еврейских организаций посетили Армянский квартал Иерусалима и встретились с армянским священником Тираном Акопяном, а также с настоятелем Арбаком Саруханяном, который несколько дней назад подвергся нападению со стороны еврейской экстремистской религиозной молодежи. Как сообщает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook написал архимандрит Армянского Патриархата Иерусалима, отец Корьюн Багдасарян.

“Они принесли извинения за произошедший инцидент и выразили свою поддержку и солидарность Армянскому Патриархату Иерусалима и армянской общине. Обсуждался также вопрос разработки мер по борьбе с подобными случаями”, - написал отец Корюн Багдасарян.

18 мая Армянский Патриархат Иерусалима выступил с заявлением, в котором резко осудил нападение на члена общины Арбака Саруханяна, совершенное молодыми людьми еврейской национальности по пути в Свято-Воскресенский собор.

“Отец Арбак получил телесные повреждения и был доставлен в больницу, откуда был выписан после оказания необходимой медицинской помощи. Патриархат официально подал в полицию заявление, после чего трое нападавших были задержаны. Мы требуем, чтобы полиция провела справедливое расследование и чтобы виновные понесли наказание в соответствии с законом, дабы избежать повторения подобных инцидентов и в будущем”, - написал отец Корьюн Багдасарян, архимандрит Армянского Патриархата Иерусалима.