МЧС Армении сообщает, что на территории Армении все автодороги проходимы.

О Ларсе

Согласно информации, полученной из Департамента ЧС МВД Грузии и Центра кризисного управления Северной Осетии МЧС РФ, автодорога Степанцминда-Ларс открыта.