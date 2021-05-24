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На территории Армении все автодороги проходимы

На территории Армении все автодороги проходимы

МЧС Армении сообщает, что на территории Армении все автодороги проходимы.

О Ларсе

Согласно информации, полученной из Департамента ЧС МВД Грузии и Центра кризисного управления Северной Осетии МЧС РФ, автодорога Степанцминда-Ларс открыта.


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